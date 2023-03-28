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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230328/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1075221230.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T05:28+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:28 GMT 28.03.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:35 GMT 28.03.2023
الأوكرانيون يدعون إلى حظر استخدام ذخيرة اليورانيوم
تم نشر عريضة تطالب بمنع القوات الأوكرانية من استخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب التي تخطط لندن لإرسالها إلى كييف على الموقع الإلكتروني لمكتب فلاديمير زيلينسكي.
05:33 GMT 28.03.2023
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مدرعة مطورة على أساس "ليوبارد1" بقذيفة واحدة... فيديو
04:52 GMT
05:32 GMT 28.03.2023
القوات الروسية تقضي على 10 جنود أوكرانيين في دونيتسك
صرح إيفان بيجما ، رئيس المركز الصحفي لتجمع القوى "الجنوبية" ، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء أن تجمع القوات المسلحة الروسية "الجنوبية" قضى على محور دونيتسك مجموعة من العسكريين الأوكرانيين يصل عددهم إلى 10 أفراد مع مجموعة من الاتصالات الساتلية، بالإضافة إلى وحدتين من مدفعية العدو.
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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:21 GMT
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