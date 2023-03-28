https://sputnikarabic.ae/20230328/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1075221230.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T05:28+0000
2023-03-28T05:28+0000
2023-03-28T05:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة تابعنا عبر
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاً القديم أولاً الأوكرانيون يدعون إلى حظر استخدام ذخيرة اليورانيوم
تم نشر عريضة تطالب بمنع القوات الأوكرانية من استخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب التي تخطط لندن لإرسالها إلى كييف على الموقع الإلكتروني لمكتب فلاديمير زيلينسكي.
القوات الروسية تقضي على 10 جنود أوكرانيين في دونيتسك
صرح إيفان بيجما ، رئيس المركز الصحفي لتجمع القوى "الجنوبية" ، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء أن تجمع القوات المسلحة الروسية "الجنوبية" قضى على محور دونيتسك مجموعة من العسكريين الأوكرانيين يصل عددهم إلى 10 أفراد مع مجموعة من الاتصالات الساتلية، بالإضافة إلى وحدتين من مدفعية العدو.