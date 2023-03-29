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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230329/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1075264822.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:49 GMT 29.03.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:52 GMT 29.03.2023
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نظام كييف يجند مدمني المخدرات لإرسالهم إلى محاور القتال لتعويض الخسائر العسكرية
05:02 GMT
06:50 GMT 29.03.2023
رينات كارتشا (إلى اليمين)، مستشار المدير العام لمؤسسة روسإنيرغوآتوم الروسية، يتحدث إلى الصحفيين في إقليم محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسلحون أوكرانيون يقصفون مستودعا للسكك الحديدية في مليتوبول بمقاطعة زابوروجيه
03:32 GMT
06:50 GMT 29.03.2023
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر مركز تحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة بالقرب من خيرسون
02:42 GMT
06:50 GMT 29.03.2023
دبابة تي-90إم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تتسلم مئات الدبابات الحديثة للعملية العسكرية الخاصة
01:34 GMT
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:17 GMT
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