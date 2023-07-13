https://sputnikarabic.ae/20230713/قوة-موسكو-لا-مثيل-لها-مقارنة-بين-دبابات-روسيا-والناتو-في-2023-1079025876.html

قوة موسكو لا مثيل لها… مقارنة بين دبابات روسيا و"الناتو" في 2023

قوة موسكو لا مثيل لها… مقارنة بين دبابات روسيا و"الناتو" في 2023

تحيي روسيا ذكرى معركة بروخوروفكا التي اندلعت، في الـ 12 من يوليو/ تموز عام 1943، خلال الحرب العالمية الثانية، وهي تمتلك قوة دبابات لا مثيل لها في العالم في... 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T10:27+0000

2023-07-13T10:27+0000

2023-07-13T10:27+0000

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وتمتلك روسيا قوة الدبابات الأضخم عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أشار إلى أنها تتجاوز ضعفي حجم قوة الدبابات في الجيش الأمريكي.كما يتجاوز حجم قوة الدبابات الروسية إجمالي ما تملكه جيوش 20 دولة من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يضم 31 دولة.وحتى عندما يتم مقارنة قوة الدبابات الروسية بإجمالي ما تملكه جيوش "الناتو" الـ 31، فإن الفارق بينها لا يتجاوز 80 دبابة.وتشير تقديرات الموقع إلى أن روسيا تمتلك 12 ألفا و566 دبابة، بينما يصل إجمالي ما تملكه جيوش "الناتو" إلى 12 ألفا و647 دبابة.وإضافة إلى الحجم الهائل لقوة الدبابات الروسية، فإن نوعية الدبابات التي تستخدمها روسيا هي الأفضل عالميا، لأنها تجمع بين الكفاءة القتالية العالية والتكلفة المنخفضة، مقارنة بدبابات "الناتو".ما هي قدرات الدبابات الروسية؟تضم قوة الدبابات الروسية أنواعا مختلفة من دبابات القتال الرئيسية، وأبرزها:وأصبحت دبابات "تي 90 إم إس" الروسية مصدر رعب للغرب بفضل خفة وزنها وقوتها النيرانية الهائلة، إضافة إلى دروعها التفاعلية، التي تمكنها من فرض هيمنتها على ساحات القتال بلا منازع.قوة الدبابات الروسية يمكن أن تهز الكرة الأرضيةقالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في تقرير سابق، إن قوة الدبابات الروسية الهائلة يمكنها أن تهز الكرة الأرضية.وتحدثت المجلة عن قوة الدبابات السوفيتية خلال الحرب الباردة، إذ كانت تعتمد على تشغيل وتطوير 8 أنواع من الدبابات في الوقت ذاته.ولفتت إلى أن المحللين العسكريين الغربيين في ذلك الوقت، كانوا يعتبرون تلك الفلسفة السوفيتية لغزا بالنسبة لهم، وكان أبرز تلك الدبابات:ولفتت المجلة إلى أنه رغم توقف استراتيجية تطوير عدة دبابات في وقت واحد إثر انهيار الاتحاد السوفيتي، إلا أن ظهور سلسلة دبابات "تي - 80" مجددا في شكل "تي - 80 بي في إم" مع استمرار تطوير "تي - 72" و"تي - 90"، والكشف عن الدبابة الشبحية "تي - 14"، يشير إلى استرجاع روسيا لاستراتيجية تطوير أنواع مختلفة من الدبابات في آن واحد.عوامل أخرى تزيد من القوة الخارقة للدبابات الروسيةتمثل الدبابات الروسية جزءا من القوة الخارقة للقوات البرية الروسية، التي تضم أسلحة أخرى يمكنها توفير دعم نيراني هائل يزيد من القوة المميتة للدبابات ويشمل ذلك:كما يتم دعم المهام القتالية للدبابات الروسية عن طريق مركبات الاستطلاع والرادارات، التي تمكن الدبابات الروسية من تحديد الأهداف المعادية وتدميرها من مسافات آمنة.ويضاف إلى ذلك، الدور المهم الذي تقوم به المروحيات القتالية مثل مروحية "كا - 52" (التمساح)، في زيادة القدرة القتالية للدبابات الروسية سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية.ما هو حجم قوة دبابات "الناتو"؟يضم "الناتو" 31 جيشا، بينها 7 جيوش لا تمتلك أي دبابات، بينما يصل إجمالي ما يملكه الـ 24 جيشا الآخرين إلى 12 ألفا و647 دبابة، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي في 2023.ومن بين أضخم 19 قوة دبابات في العالم، لا يوجد إلا 3 دول تابعة لحلف الناتو، هي:ويشير الموقع إلى أن 10 دول تابعة لـ"الناتو" يتراوح عدد الدبابات لدى كل منها بين 170 و570 دبابة وهي:ويضم حلف "الناتو" 11 دولة تمتلك كل منها أقل من 85 دبابة وهي:يصل عدد دول "الناتو" التي لا تمتلك أي دبابات إلى 7 دول هي:ما هي معركة بروخوروفكا؟كانت معركة بروخوروفكا جزءًا من اشتباك كبير عُرف باسم "معركة كورسك" - أكبر معركة دبابات في التاريخ - حاول خلالها النازيون اختراق وتدمير قوات الجيش الأحمر المنتشرة في كورسك، لكن تم إحباطها من خلال المدافعين السوفييت، في الـ 12 يوليو 1943، خلال الحرب العالمية الثانية.وخلال تلك المعركة، التي اندلعت قبل 80 عاما، اشتبكت وحدات من لواء دبابات الحرس الخامس التابع للجيش الأحمر، مع تشكيلات من فيلق دبابات "إس إس" الثاني، التي كانت تحاول اختراق الدفاعات السوفيتية جنوب كورسك.وتلا ذلك قتال عنيف تكبدت خلاله القوات السوفيتية خسائر فادحة لكنها رفضت تسليم الأراضي، ما أدى في النهاية إلى حرمان النازيين من هدفهم، إثر انسحابهم من المعركة، التي كانت نتائجها حاسمة وساعدت في حسم مصير ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, الجيش الروسي, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945