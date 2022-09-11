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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T05:23+0000
2022-09-11T05:23+0000
2022-09-11T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة تابعنا عبر
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاً القديم أولاً
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ناقلات تابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت دبابتين أوكرانيتين وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M-113، والتي تم أخذها كغنيمة.
قال مصدر في خدمات الطوارئ في منطقة خيرسون، إن آلاف الهكتارات من الغابات في محمية كينبيرن سبيت في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة ميكولايف تحترق نتيجة القصف الأوكراني، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل.