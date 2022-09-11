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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220911/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067572388.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T05:23+0000
2022-09-11T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:23 GMT 11.09.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:22 GMT 11.09.2022
الدفاع الروسية تعلن عن اغتنام ناقلة جند أمريكية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ناقلات تابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت دبابتين أوكرانيتين وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M-113، والتي تم أخذها كغنيمة.
05:22 GMT 11.09.2022
مقتل 4 مدنيين جراء القصف الأوكراني على محمية كينبيرن سبيت في ميكولايف
قال مصدر في خدمات الطوارئ في منطقة خيرسون، إن آلاف الهكتارات من الغابات في محمية كينبيرن سبيت في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة ميكولايف تحترق نتيجة القصف الأوكراني، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة9 سبتمبر, 13:37 GMT
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