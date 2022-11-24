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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221124/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1070490415.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T06:19+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:19 GMT 24.11.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:19 GMT 24.11.2022
لافرينتييف: لا حاجة لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا
صرح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، اليوم الخميس، بأنه لا حاجة لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا بعد ضم المناطق الجديدة إلى روسيا.

وقال لافرينتيف لوكالة "سبوتنيك": "لا داعي لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا، لأن لدينا فرقة عسكرية محدودة في سوريا، وهي ليست كبيرة في العدد، وكما تعلمون، فهي لا تشارك مباشرة في الأعمال القتالية".

وأضاف لافرينتيف أن القوات الروسية في سوريا تقدم المساعدة والدعم الاستشاري للوحدات السورية، وأحيانًا يتم تقديم الدعم من قبل القوات الجوية الروسية.
06:18 GMT 24.11.2022
دورية حرس الحدود على كواد على طول الجدار الحدودي عند الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من قرية تولتش، في مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
روسيا لا تخطط لاتخاذ تدابير متسرعة بشأن رد فعل بولندا على "حادثة الصاروخ"
05:07 GMT
06:15 GMT 24.11.2022
الجيش الروسي يكثف دورياته الجوية والبرية ويعزز حضور الـ بانتسير واسكندر شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لن تؤثر على التواجد الروسي في سوريا
04:04 GMT
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Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة22 نوفمبر, 13:27 GMT
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