تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

صرح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، اليوم الخميس، بأنه لا حاجة لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا بعد ضم المناطق الجديدة إلى روسيا.

وقال لافرينتيف لوكالة "سبوتنيك": "لا داعي لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا، لأن لدينا فرقة عسكرية محدودة في سوريا، وهي ليست كبيرة في العدد، وكما تعلمون، فهي لا تشارك مباشرة في الأعمال القتالية".

وأضاف لافرينتيف أن القوات الروسية في سوريا تقدم المساعدة والدعم الاستشاري للوحدات السورية، وأحيانًا يتم تقديم الدعم من قبل القوات الجوية الروسية.