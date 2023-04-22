تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:40 GMT 22.04.2023
حث الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الزائر أوديل رينو- باسو، على تسريع تنفيذ مشاريع البنك في أوكرانيا، حسبما أفاد المكتب الصحفي لزيلينسكي، أمس الجمعة.
05:39 GMT 22.04.2023
صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية، إيفان بيغما، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن الطيران الروسي دمر، خلال عملية خاصة، مستودع أسلحة صواريخ ومدفعية في منطقة سيرغييفكا على محور ألكسندرو- كالينينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات الأوكرانية نحو 600 قذيفة راجمات صواريخ.