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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230422/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076179066.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T05:40+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:40 GMT 22.04.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:40 GMT 22.04.2023
زيلينسكي يحث البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع المشاريع في أوكرانيا
حث الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الزائر أوديل رينو- باسو، على تسريع تنفيذ مشاريع البنك في أوكرانيا، حسبما أفاد المكتب الصحفي لزيلينسكي، أمس الجمعة.
05:39 GMT 22.04.2023
الطيران الروسي يدمر مستودعا به 600 قذيفة راجمات صواريخ أوكرانية قرب سيرغييفكا
صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية، إيفان بيغما، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن الطيران الروسي دمر، خلال عملية خاصة، مستودع أسلحة صواريخ ومدفعية في منطقة سيرغييفكا على محور ألكسندرو- كالينينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات الأوكرانية نحو 600 قذيفة راجمات صواريخ.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:14 GMT
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