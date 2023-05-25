تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:25 GMT 25.05.2023
أعلن وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام، أن بلاده تدعم تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات " إف- 16 " الأمريكية.
05:25 GMT 25.05.2023
05:25 GMT 25.05.2023
صرح ميخائيل رازفوجاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية في شبه جزيرة القرم، بأن أنظمة الحرب الإلكترونية والبحرية في المدينة صدت هجوما شنته طائرة مسيرة خلال الليل.
05:24 GMT 25.05.2023
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن قاذفات اللهب الثقيلة "سولتنسيبيوك" دمرت معاقل للقوات الأوكرانية على محور بلدة بيرفومايسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية.