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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230525/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077409462.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T05:31+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
المباني متعددة الطوابق المتضررة في الجزء الغربي من أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:31 GMT 25.05.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:25 GMT 25.05.2023
وزير الدفاع النرويجي يعلن دعم بلاده لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات" إف-16"
أعلن وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام، أن بلاده تدعم تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات " إف- 16 " الأمريكية.
05:25 GMT 25.05.2023
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"فاغوت" تدمر مركز مراقبة للأوكرانيين... فيديو
04:53 GMT
05:25 GMT 25.05.2023
صد هجوم شنته درون على مدينة سيفاستوبول الروسية
صرح ميخائيل رازفوجاييف، حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية في شبه جزيرة القرم، بأن أنظمة الحرب الإلكترونية والبحرية في المدينة صدت هجوما شنته طائرة مسيرة خلال الليل.
05:24 GMT 25.05.2023
الدفاع الروسية: تدمير المعاقل الأوكرانية على محور بيرفومايسكي بقاذفات اللهب الثقيلة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن قاذفات اللهب الثقيلة "سولتنسيبيوك" دمرت معاقل للقوات الأوكرانية على محور بلدة بيرفومايسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية.
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 08:23 GMT
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