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https://sputnikarabic.ae/20230526/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077438490.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 26.05.2023, سبوتنيك عربي
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العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:40 GMT 26.05.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:42 GMT 26.05.2023
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 ومقاتلات إف - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
البنتاغون يدمر آمال أوكرانيا في الحصول على سلاح معجزة
04:54 GMT
05:42 GMT 26.05.2023
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك
02:53 GMT
05:42 GMT 26.05.2023
اليابان تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، تفاصيل فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة على روسيا.
05:42 GMT 26.05.2023
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات روسية
أفادت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية بأن صفارات الإنذار انطلقت، فجر اليوم الجمعة، في جميع أنحاء أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.
05:41 GMT 26.05.2023
رئيس مجلس الأمن الروسي: الصراع الأوكراني سيطول ربما لعقود
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الصراع الأوكراني سيطول لفترة قد تصل إلى عقود.
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