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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231016/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1082048685.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
04:15 GMT 16.10.2023
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مدفع الهاون الروسي "2 إس – 4" (تولبان)
© Sputnik . KERELL KALLENEKOV
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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