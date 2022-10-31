تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

قال منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، أمير محمود عبد الله، اليوم الاثنين، إن سفن الشحن المدنية لا يمكن أن تكون أهدافًا عسكرية أو رهائن.

وكتب المنسق على "تويتر": "لا يمكن لسفن الشحن المدنية أن تكون هدفا عسكريا أو رهائن، يجب أن تصل المواد الغذائية".

يذكر أن موسكو أخطرت منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، بالمخاوف الروسية بشأن سلامة حركة السفن التجارية في البحر الأسود، على ضوء الهجوم في مياه خليج سيفاستوبول.