تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
07:40 GMT 31.10.2022
قال منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، أمير محمود عبد الله، اليوم الاثنين، إن سفن الشحن المدنية لا يمكن أن تكون أهدافًا عسكرية أو رهائن.
وكتب المنسق على "تويتر": "لا يمكن لسفن الشحن المدنية أن تكون هدفا عسكريا أو رهائن، يجب أن تصل المواد الغذائية".
يذكر أن موسكو أخطرت منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، بالمخاوف الروسية بشأن سلامة حركة السفن التجارية في البحر الأسود، على ضوء الهجوم في مياه خليج سيفاستوبول.
07:19 GMT 31.10.2022
06:32 GMT 31.10.2022
06:20 GMT 31.10.2022
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الإثنين، عن إطلاق صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية، وذلك تزامنا مع غارات وقصف جوي.
وأطلقت السلطات الأوكرانية صفارات الإنذار في العاصمة كييف، وكذلك في مناطق وجيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وتشرنيفتسي وكيروفوغراد ونيكولاييف وأوديسا.
ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا صورا ومقاطع فيديو لغارات جوية على العاصمة كييف وزابوروجيه وتشيرنيغوف ومناطق أخرى مجاورة لها.
وأطلقت السلطات الأوكرانية صفارات الإنذار في العاصمة كييف، وكذلك في مناطق وجيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وتشرنيفتسي وكيروفوغراد ونيكولاييف وأوديسا.
ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا صورا ومقاطع فيديو لغارات جوية على العاصمة كييف وزابوروجيه وتشيرنيغوف ومناطق أخرى مجاورة لها.
05:58 GMT 31.10.2022