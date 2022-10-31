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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221031/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069654937.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T06:34+0000
2022-10-31T06:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
مدينة روبيجنويه تعود إلى الحياة السلمية بعد تحريرها من القوميين المتطرفين، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:34 GMT 31.10.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
07:40 GMT 31.10.2022
منسق الأمم المتحدة يقول لا يمكن أن تكون سفن الشحن أهدافا عسكرية
قال منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، أمير محمود عبد الله، اليوم الاثنين، إن سفن الشحن المدنية لا يمكن أن تكون أهدافًا عسكرية أو رهائن.
وكتب المنسق على "تويتر": "لا يمكن لسفن الشحن المدنية أن تكون هدفا عسكريا أو رهائن، يجب أن تصل المواد الغذائية".
يذكر أن موسكو أخطرت منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، بالمخاوف الروسية بشأن سلامة حركة السفن التجارية في البحر الأسود، على ضوء الهجوم في مياه خليج سيفاستوبول.
07:19 GMT 31.10.2022
بدء الحملة الانتخابية الرئاسية في بلغراد، صربيا 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
السفير الروسي لدى بلغراد: التوترات في كوسوفو متزامنة مع الضغط الغربي على صربيا
07:15 GMT
06:32 GMT 31.10.2022
مسيرة تضامنية مع روسيا في بلغراد، صربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
السفير الروسي يؤكد استمرار الحكومة الصربية الجديدة في رفض العقوبات ضد بلاده
06:31 GMT
06:20 GMT 31.10.2022
إطلاق صفارات الإنذار ودوي انفجارات عدة في مختلف مدن أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الإثنين، عن إطلاق صفارات الإنذار في مختلف المدن الأوكرانية، وذلك تزامنا مع غارات وقصف جوي.
وأطلقت السلطات الأوكرانية صفارات الإنذار في العاصمة كييف، وكذلك في مناطق وجيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وتشرنيفتسي وكيروفوغراد ونيكولاييف وأوديسا.
ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا صورا ومقاطع فيديو لغارات جوية على العاصمة كييف وزابوروجيه وتشيرنيغوف ومناطق أخرى مجاورة لها.
05:58 GMT 31.10.2022
مركز التنسيق المشترك للحبوب في اسطنبول، تركيا 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو تواصل الحوار مع تركيا والأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب
00:25 GMT
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