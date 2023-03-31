تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
08:16 GMT 31.03.2023
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب يحول دون حل النزاع بالتفاوض
صرح الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إيمانغالي تاسماغامبيتوف، اليوم الجمعة، بأن الإمدادات الغربية من الأسلحة إلى أوكرانيا تحول دون حل النزاع بالتفاوض.
وقال تاسماغامبيتوف خلال الجزء المفتوح من الاجتماع الموسع لكبار موظفي الأمانة العامة وهيئة الأركان المشتركة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "لا يزال التوجه لمزيد من التصعيد للوضع في أوكرانيا مستمرًا. تؤدي عمليات التزويد الضخمة لأنواع الأسلحة الفتاكة إلى منطقة القتال عملياً، إلى إبطال آفاق إنهاء المواجهة من خلال المفاوضات.
07:35 GMT 31.03.2023
07:35 GMT 31.03.2023
07:34 GMT 31.03.2023