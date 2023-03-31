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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230331/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1075356951.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

08:17 GMT 31.03.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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08:16 GMT 31.03.2023
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب يحول دون حل النزاع بالتفاوض
صرح الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إيمانغالي تاسماغامبيتوف، اليوم الجمعة، بأن الإمدادات الغربية من الأسلحة إلى أوكرانيا تحول دون حل النزاع بالتفاوض.

وقال تاسماغامبيتوف خلال الجزء المفتوح من الاجتماع الموسع لكبار موظفي الأمانة العامة وهيئة الأركان المشتركة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "لا يزال التوجه لمزيد من التصعيد للوضع في أوكرانيا مستمرًا. تؤدي عمليات التزويد الضخمة لأنواع الأسلحة الفتاكة إلى منطقة القتال عملياً، إلى إبطال آفاق إنهاء المواجهة من خلال المفاوضات.

07:35 GMT 31.03.2023
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عسكري أمريكي يكشف عن وجهة زيلينسكي الأخيرة بعد الهرب من أوكرانيا
06:41 GMT
07:35 GMT 31.03.2023
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس برلمان القرم: محاولة اختراق بحر آزوف ستتحول إلى كارثة على كييف
05:41 GMT
07:34 GMT 31.03.2023
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يناقش مع رئيس شركة تصنيع الأسلحة الألمانية "راينميتال" تعميق التعاون
00:22 GMT
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