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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230415/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1075937176.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T05:51+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:51 GMT 15.04.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:01 GMT 15.04.2023
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أول فيديو لناقلة الجند المدرعة البريطانية "سبارتان" مدمرة في أرتيوموفسك
06:01 GMT
05:51 GMT 15.04.2023
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ3 قذائف يستخدمها الناتو
أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو".
05:50 GMT 15.04.2023
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا ترسل سلاحا هجينا جديدا إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة
05:37 GMT
05:50 GMT 15.04.2023
الرئيس البرازيلي: على واشنطن التوقف عن تشجيع الصراع في أوكرانيا
قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن "تشجيع الصراع" في أوكرانيا "وتبدأ في التحدث عن السلام".
05:50 GMT 15.04.2023
القوات الروسية تقضي على 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية
قضت القوات الروسية، صباح اليوم السبت، على ثلاث مجموعات تخريبية استطلاعية أوكرانية على محور كوبيانسك، وأحبطت محاولتي تبديل للعدو في المواقع الأمامية.
05:49 GMT 15.04.2023
المدفعية الروسية تدمر مستودعي ذخيرة ومدفع "هاوتزر" للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
دمرت المدفعية الروسية، صباح اليوم السبت، مستودعي ذخيرة ومدفع هاوتزر من نوع "دي - 20 " للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
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