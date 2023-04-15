تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:01 GMT 15.04.2023
05:51 GMT 15.04.2023
أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو".
05:50 GMT 15.04.2023
05:50 GMT 15.04.2023
قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن "تشجيع الصراع" في أوكرانيا "وتبدأ في التحدث عن السلام".
05:50 GMT 15.04.2023
قضت القوات الروسية، صباح اليوم السبت، على ثلاث مجموعات تخريبية استطلاعية أوكرانية على محور كوبيانسك، وأحبطت محاولتي تبديل للعدو في المواقع الأمامية.
05:49 GMT 15.04.2023
دمرت المدفعية الروسية، صباح اليوم السبت، مستودعي ذخيرة ومدفع هاوتزر من نوع "دي - 20 " للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.