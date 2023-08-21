https://sputnikarabic.ae/20230821/صاروخ-بـ-4-عجلات-ما-هي-أسرع-سيارة-في-العالم-وماذا-عن-وصيفاتها؟-1080281254.html

صاروخ بـ 4 عجلات.. ما هي أسرع سيارة في العالم.. وماذا عن وصيفاتها؟

صاروخ بـ 4 عجلات.. ما هي أسرع سيارة في العالم.. وماذا عن وصيفاتها؟

شهد العام 2023 فوز سيارة جديدة خارقة بلقب أسرع سيارة في العالم وبدت كأنها صاروخ يطير فوق المسار بسرعة تناهز الـ 500 كم / ساعة. فما هي وحش الطريق.. وماذا عن... 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T13:08+0000

2023-08-21T13:08+0000

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خلال السنوات الأخيرة الماضية اكتسب عالم السيارات زحما كبيرا، وسط منافسة شرسة بين العلامات التجارية لإنتاج محركات فائقة السرعة. وقد تم إنشاء هذه المراكز العشرة الأولى وفقا لـ 5 معايير: المحرك، القوة، السرعة القصوى، التسارع من 0 إلى 100 كم /ساعة والسعر.1. كونيجسج جيسكو أبسولوت (Koenigsegg Jesko Absolut)هذا الصاروخ على الأرض مصنوع في السويد، يتم تثبيته على محرك بشاحن تيربو مزدوج V8 دفع خلفي من الألومنيوم بسعة 5.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 1262 حصانا بالبنزين العادي أو بقوة 1578 حصانا بالإيثانول الحيوي E85، ويمكن للمحرك (وزنه الإجمالي 189 كغم) الدوران من الخمول إلى 8500 دورة/ دقيقة في 0.2 ثانية، والعزم الأقصى 1500 نيوتن متر، مع ناقل حركة تيبترونيك 9 سرعات، ويبلغ تسارع السيارة الخارقة من 0 إلى 100 كم/ الساعة خلال 2.5 ثانية فقط.ويبلغ الطول الإجمالي للسيارة 4845 ملم، والعرض 2030 ملم بارتفاع 1210 ملم، وقاعدة العجلات 2700 ملم، فيما يصل وزن السيارة فارغة 1390 كغم، وسعة الوقود 72 لترا.طموح الشركة المصنعة لكونيجسج جيسكو أبسولوت هو تجاوز 500 كم / ساعة رسميا، واليوم، تتيح القياسات الأولى الإعلان عن سرعة قصوى تبلغ 498 كم/ الساعة، ما يجعلها فعليا أسرع سيارة في العالم في عام 2023، ويصل سعرها إلى 2.8 مليون دولار، وتم إنتاج 125 سيارة فقط من هذا الطراز.2. بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300+ (Bugatti Chiron Super Sport 300+)كانت هذه السيارة هي الأسرع في العالم عام 2022، وهي درة تاج مجموعة فولكس فاغن الألمانية، والتي أصبحت مرادفا للقوة والسرعة وحطمت جميع الأرقام القياسية السابقة للعلامة التجارية بما في ذلك بوغاتي شيرون وفيرون.لتحقيق هذا العمل الفذ، تم ضبط محرك بوغاتي W16 سعة 8.0 لتر ليوّلد 1،578 حصانا – أي 99 حصانا أكثر من بوغاتي شيرون القياسية.تصل قوة المحرك 1600 حصان، مع أقصى عزم دوران 1600 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات، والعرض الإجمالي للسيارة 2.038 ملم، مع طول 4.544 ملم وارتفاع 1.212 ملم، وقاعدة عجلات 2.711 ملم، ويصل تسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة خلال 2.4 ثانية تقريبا، وتبلغ سرعتها القصوى 490.484 كم/ ساعة، بينما يصل متوسط استهلاك الوقود 22.5 لتر/ 100 كم، وقدمت بوغاتي 30 نموذجا فقط من هذا الوحش الخارق، بسعر 3.9 مليون دولار للواحدة.3. أس أس سي تواتارا (SSC Tuatara)سيارة رياضية صنعتها شركة " أس أس سي نورث أمريكا"، تتمتع بكثير من القوة بفضل محرك V8 ذو مستوى مسطح بسعة 5.9 لتر مع شاحن توربيني مزدوج (Twin Turbo) يولد 1750 حصانا وعزم دوران 1735 نيوتن متر، مع ناقل حركة نصف أوتوماتيكي من سبع سرعات، والسيارة ذات دفع خلفي يبلغ وزنها 1247 كغم.وسبق أن تم التشكيك في سرعة السيارة، ويُقال إن لقطات فيديو لتجريبها على الطريق السريع في نيفادا أظهرت أنها لم تسر بالسرعة المزعومة.لكن الشركة المصنعة أجرت في 2021 محاولة لسرعة قياسية مع معدات توقيت أكثر دقة وشهود مستقلين لضبط الأمور، مسجلة متوسطًا يبلغ 455.2 ك/الساعة، فيما يصل سعرها إلى 1.6 مليون دولار وتم إنتاج 100 سيارة منها فقط.4. هينيسي فينوم F5(Hennessey Venom F5)تم تصنيعها من قبل Hennessey Performance Engineering ومقرها تكساس، وتحمل لقب السيارة الأمريكية الخارقة، وتم تسميتها فينوم F5 على اسم أعلى تصنيف على مقياس فوغيتا الذي يستخدم لقياس قوة الإعصار في إشارة إلى السرعة المخيفة والقوة الجبارة.تمتاز السيارة بمحرك V8مزدوج التربو- دفع خلفي بقوة 1817 حصانا، بسعة 6.6 لتر، مع ناقل حركة يدوي بسبع سرعات، ويمكنها الوصول من 0 إلى 100 كم/ الساعة، خلال 2.6 ثانية، فيما يصل التسارع من 0 إلى 400.72 كم/ الساعة خلال 15.5 ثانية وهي قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 437 كم/الساعة، بسعر 2.7 مليون دولار.ويبلغ طول السيارة 4666 ملم وعرضها (باستثناء المرايا) 1960 ملم مع ارتفاع 1131 ملم (من الأرض)، ووزن السيارة فارغة 1385 كغم فقط بفضل قاعدة عجلات (2800 ملم) وألواح هيكل من الكاربون فايبر.5. ريماك نيفيرا (Rimac Nevera)من إنتاج شركة ريماك الكرواتية وتعتبر خامس أسرع سيارة في العالم، وأسرع سيارة كهربائية خارقة في العالم، مع محرك بقوة 1888 حصانًا وعزم دوران يبلغ 2360 نيوتن متر، ما يجعلها بالفعل أقوى طراز في المراكز الخمسة الأولى، حيث تتسارع من 0-100 كم/الساعة في 1.9 ثانية على الرغم من كونها ثقيلة الوزن نسبيا، بل يمكنها أن تستمر حتى 304 كم/ الساعة في 9.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 415.2 كم/ساعة فيما يرتفع سعرها إلى 2.2 ملايين دولار.والسيارة نيفيرا قادرة على الشحن بسرعة تصل إلى 500 كيلو وات، ويمكن أيضا شحن بطاريتها بنسبة تصل إلى 80 في المائة في 19 دقيقة فقط، وعندما تكون البطارية ممتلئة يصل نطاقها إلى 547 كم.6. مكلارين سبيدتيل (McLaren Speedtail)تصنعها شركة مكلارين البريطانية وتمتاز بتصميمها الفريد، فهي مكونة من ثلاثة مقاعد، حيث يجلس السائق في منتصف السيارة، ويحيط به راكبان، مما يجعل من السهل الدخول عبر أي من الجانبين.تتميز بمحرك V8 بشاحن توربيني مزدوج مع نظام هجين متوازي، بقوة 1070 حصانا، ويصل وزن السيارة سبيدتيل فارغة 1597 كغم، وتتسارع من 0-100 كم/ الساعة خلال 3 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 403 كم/ساعة، بسعر 2.25مليون دولار، وتم تصنيع 106 نموذجا فقط.7. أسبارك أول (Aspark Owl)ظلت لوتس أفيا على عرش أسرع سيارة في العالم من حيث التسارع، حتى لحظة وصول "البومة" الوحشية من اليابان، سيارة Spark Owl(أسبارك أول) الضخمة بقوة تزيد عن 2000 حصان.ويدور الحديث عن سيارة كهربائية من إنتاج شركة "أسبارك"، وتم الكشف عنها في نموذج أولي في معرض فرانكفورت للسيارات 2017، قبل عرض نسخة الإنتاج في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في معرض دبي الدولي للسيارات، كبداية، تنطلق من 0-100 كم في 1.7 ثانية، مما يجعلها أسرع نموذج إنتاج من حيث التسارع.تتمتع "أول" (تعني البومة) بقوة كبيرة عندما تكون على الطريق، مع أربعة محركات متزامنة ذات مغناطيس دائم (PMSM)، يمكن للبومة أن تنتج 2012 حصانا.السرعة القصوى لـ "أول" تبلغ 400 كم/ساعة، ومدى القيادة المعلن 450 كم، ويتم دعم تسارعها الشديد من خلال حزمة بطارية خفيفة تبلغ 64 كيلو واط/ الساعة، وتم إنتاج 50 نسخة منها فقط، فيما يصل سعر الواحدة 2.8 مليون دولار.8. دبليو موتور فينير سوبر سبورت (W Motors Fenyr Supersport)إذا كنت تعرف W Motors، العلامة التجارية للسيارات الخارقة ومقرها الإمارات فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب سيارة لايكن هايبرسبورت Lykan Hypersport التي ظهرت في فيلم الأكشن Furious 7، أول طراز لها، والتي بلغ سعرها 3.4 مليون دولار.أنتجت الشركة لاحقا "دبليو موتور فينير سوبر سبورت" بسعر أقل، مع محرك سداسي الأسطوانات ذو تيربو مزدوج سعة 4 لترات يولد 900 حصان، ويمكنها الوصول إلى 100 كم/ساعة في 2.7 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 400كم/ ساعة، بطول 4.684 ملم وعرض 1.983، وتم إنتاج 100 سيارة منها، بسعر 1.4 مليون دولار.9. باغاني هويرا (Pagani Huayra)"هويرا" سيارة رياضية إيطالية تنتجها شركة باغاني، ليست مصممة لضعاف القلوب، بل هي تجسيد لأحلام السيارات الأصيلة حيث يتصادم الفن والعاطفة، من التصميم الديناميكي الهوائي الخالي من العيوب إلى محرك تيربو مزدوج يولد 720 حصاناً من مرسيدس- AMG V12.صُنعت هويرا من ألياف الكربون وتستخدم نظاما ديناميكيا هوائيا نشطا يمكنه ضبط ارتفاع الركوب في الجزء الأمامي والخلفي من السيارة بشكل مستقل، وتتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة في 3.2 ثانية، فيما تصل إلى سرعة قصوى 383 كم/الساعة، بينما يبلغ سعرها 1.2 مليون دولار.10. زينفو تي إس1 جي تي (Zenvo TS1 GT)تركت الشركة الدنماركية للسيارات الرياضية "زينفو" بصمتها مع ST1، لكنها اتبعتها منذ ذلك الحين بطرازي TSR-S وTS1 GT، واللذين يبدوان متطابقين إلى حد كبير مع ST1، ولكن تم إدخال تحسينات إليها.ومحرك السيارة "زينفو تي إس1 جي تي"، سعة 5.8 لتر مع شاحن توربيني فائق V8 يولد 1،104 حصانا، عند 7100 دورة في الدقيقة و1139 نيوتن متر من عزم الدوران عند 5500 دورة في الدقيقة، يتم تسخير هذه القوة الهائلة من خلال ناقل حركة ذي سبع سرعات، مما يسمح لـ TS1 GTبالتسارع من 0 إلى 100 كم/الساعة في 2.8 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تبلغ 374.9 كم/الساعة، لا يترك هذا الوحش الدنماركي شيئا سوى الرهبة في أعقابه، بسعر 1.2 مليون دولار.

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