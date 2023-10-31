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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231031/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1082644465.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T06:56+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
قرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:56 GMT 31.10.2023
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:56 GMT 31.10.2023
راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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05:55 GMT
06:56 GMT 31.10.2023
القوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا ومربط هاون في سوليدار - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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05:29 GMT 31.10.2023
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
إعلام: أوكرانيا تعاني من نقص حاد في العديد والعتاد لخوض الهجمات المضادة
05:18 GMT
05:29 GMT 31.10.2023
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
الجيش الروسي يصد 9 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
02:13 GMT
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Палестинцы выносят ребенка из-под обломков разрушенного жилого дома после авиаудара Израиля - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديوأمس, 17:33 GMT
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