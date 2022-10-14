تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
09:20 GMT 14.10.2022
09:12 GMT 14.10.2022
09:11 GMT 14.10.2022
قوات أوكرانيا تكثف القصف على مقاطعة خيرسون وتستهدف منشآت البنية التحتية المدنية
أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية كثفت من قصفها على عدة بلدات ومراكز سكنية في المقاطعة؛ مستهدفة المباني السكنية والأسواق والفنادق.
وقال ستريموسوف، عبر "تليغرام": "في الفترة الأخيرة، اشتد قصف القوميين الأوكرانيين المتشددين، على مقاطعة خيرسون".
وقال ستريموسوف، عبر "تليغرام": "في الفترة الأخيرة، اشتد قصف القوميين الأوكرانيين المتشددين، على مقاطعة خيرسون".
08:50 GMT 14.10.2022
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن موعد المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتم الإعلان عنها بعد.
ورد بيسكوف على سؤال حول موعد إجراء محادثة مع ماكرون وما إذا كانت موجودة بالفعل: "ليس بعد".
ورد بيسكوف على سؤال حول موعد إجراء محادثة مع ماكرون وما إذا كانت موجودة بالفعل: "ليس بعد".
08:39 GMT 14.10.2022
08:27 GMT 14.10.2022
08:07 GMT 14.10.2022
أكدت وزيرة الطاقة الفرنسية، أنييس بانييه روناشر، رفع دعوى قضائية ضد شركة الطاقة الفرنسية "توتال إنرجيز" بشأن تطوير حقل في روسيا، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي شركة الالتفاف على العقوبات.
وقالت الوزيرة الفرنسية في حديث لقناة "LCI" التلفزيونية "لا يجب على أي شركة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أن تعفي نفسها من تطبيق العقوبات. هذا خط واضح للحكومة منذ البداية. العدالة ستؤدي وظيفتها، من غير المقبول أن تلتف شركة فرنسية حول العقوبات".
وقدم تحالف "داروين كليماكس" الفرنسي ومجموعة "رازوم" الأوكرانية شكوى إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في باريس أمس الخميس، متهمين شركة "توتال إنيرجيز" بالتواطؤ في جرائم حرب.
06:42 GMT 14.10.2022