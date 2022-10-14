تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

أكدت وزيرة الطاقة الفرنسية، أنييس بانييه روناشر، رفع دعوى قضائية ضد شركة الطاقة الفرنسية "توتال إنرجيز" بشأن تطوير حقل في روسيا، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي شركة الالتفاف على العقوبات.

وقالت الوزيرة الفرنسية في حديث لقناة "LCI" التلفزيونية "لا يجب على أي شركة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أن تعفي نفسها من تطبيق العقوبات. هذا خط واضح للحكومة منذ البداية. العدالة ستؤدي وظيفتها، من غير المقبول أن تلتف شركة فرنسية حول العقوبات".

وقدم تحالف "داروين كليماكس" الفرنسي ومجموعة "رازوم" الأوكرانية شكوى إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في باريس أمس الخميس، متهمين شركة "توتال إنيرجيز" بالتواطؤ في جرائم حرب.