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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221014/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069010791.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T08:04+0000
2022-10-14T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
آثار القصف الأوكراني على دونيتسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

08:04 GMT 14.10.2022 (تم التحديث: 08:07 GMT 14.10.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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09:20 GMT 14.10.2022
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب أوكرانيا تحذيرا من غارات جوية
09:19 GMT
09:12 GMT 14.10.2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
أردوغان يصدر تعليماته لبدء العمل بسرعة على مقترح بوتين بشأن إنشاء مركز لتوزيع الغاز
09:07 GMT
09:11 GMT 14.10.2022
قوات أوكرانيا تكثف القصف على مقاطعة خيرسون وتستهدف منشآت البنية التحتية المدنية
أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية كثفت من قصفها على عدة بلدات ومراكز سكنية في المقاطعة؛ مستهدفة المباني السكنية والأسواق والفنادق.
وقال ستريموسوف، عبر "تليغرام": "في الفترة الأخيرة، اشتد قصف القوميين الأوكرانيين المتشددين، على مقاطعة خيرسون".
08:50 GMT 14.10.2022
الكرملين: لا مواعد محددة لمحادثة بوتين مع ماكرون
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن موعد المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتم الإعلان عنها بعد.
ورد بيسكوف على سؤال حول موعد إجراء محادثة مع ماكرون وما إذا كانت موجودة بالفعل: "ليس بعد".
08:39 GMT 14.10.2022
تدشين التيار التركي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
المباحثات التركية - الروسية حول إنشاء مركز لتوزيع الغاز تنطلق الأسبوع المقبل
08:33 GMT
08:27 GMT 14.10.2022
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
السلطات الروسية تلزم شركة بترميم جسر القرم خلال موعد أقصاه يوليو 2023
08:26 GMT
08:07 GMT 14.10.2022
وزارة الطاقة الفرنسية تؤكد رفع دعوى ضد شركة "توتال إنرجيز" بسبب تطوير حقل في روسيا
أكدت وزيرة الطاقة الفرنسية، أنييس بانييه روناشر، رفع دعوى قضائية ضد شركة الطاقة الفرنسية "توتال إنرجيز" بشأن تطوير حقل في روسيا، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي شركة الالتفاف على العقوبات.
وقالت الوزيرة الفرنسية في حديث لقناة "LCI" التلفزيونية "لا يجب على أي شركة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أن تعفي نفسها من تطبيق العقوبات. هذا خط واضح للحكومة منذ البداية. العدالة ستؤدي وظيفتها، من غير المقبول أن تلتف شركة فرنسية حول العقوبات".
وقدم تحالف "داروين كليماكس" الفرنسي ومجموعة "رازوم" الأوكرانية شكوى إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في باريس أمس الخميس، متهمين شركة "توتال إنيرجيز" بالتواطؤ في جرائم حرب.
06:42 GMT 14.10.2022
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
غروسي يعلن اقتراب كييف وموسكو من الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه النووية
06:39 GMT
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