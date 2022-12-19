تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
08:14 GMT 19.12.2022
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة سفاتوفو بجمهورية لوغانسك بقذيفة مدفعية عيار 155 مليمترا
أعلن مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن قوات كييف أطلقت قذيفة من عيار 155 مليمترا، شديدة الانفجار، على مدينة سفاتوفو شمالي الجمهورية.
08:05 GMT 19.12.2022
08:04 GMT 19.12.2022
08:04 GMT 19.12.2022