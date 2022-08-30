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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220830/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067014431.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T04:57+0000
2022-08-30T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تشارك في معركة تحرير بلدة كاميشيفاخا في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

04:57 GMT 30.08.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:57 GMT 30.08.2022
سلطات زابوروجيه: كييف تستهدف الطريق المحتمل لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية تقصف مواقع الطريق المحتمل لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إنرجودار.

ووفقا له، فإن مستوصف المصحة في محطة الطاقة النووية، حيث كان من الممكن أن تبقى بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعرض للقصف في اليوم السابق.
04:28 GMT 30.08.2022
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
تقرير يكشف رغبة الشركات الأمريكية بالتعامل مع روسيا سرا
04:26 GMT
04:01 GMT 30.08.2022
الجيش الروسي يستخدم مدفع هاون "صامت"... فيديو
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