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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221010/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1068813639.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T06:24+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:24 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 06:29 GMT 10.10.2022)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
06:30 GMT 10.10.2022
مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
انفجارات تهز غرب أوكرانيا
06:29 GMT
05:53 GMT 10.10.2022
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
وسائل إعلام أوكرانية: وقوع عدة انفجارات في كييف بالقرب من مكتب زيلينسكي
05:52 GMT
05:52 GMT 10.10.2022
05:51 GMT 10.10.2022
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
إعلام: ألمانيا قد تترك دون ذخيرة بسبب المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا
05:46 GMT
05:30 GMT 10.10.2022
القوات الأوكرانية تستهدف بلدات جمهورية دونيتسك بـ9 قذائف من عيار 155 ملم
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت في أقل من ثلاث ساعات 9 قذائف من عيار 155 ملم على بلدات جمهورية دونيتسك الشعبية.
05:29 GMT 10.10.2022
ميدفيديف: تفجير جسر القرم عمل إرهابي يقف وراءه نظام كييف الإجرامي
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، تفجير جسر القرم بالعمل الإرهابي، يقف وراءه نظام كييف الإجرامي.

وقال ميدفيديف: "دولة أوكرانيا الفاشلة تقف وراء هذا العمل. هذا عمل إرهابي وتخريبي ارتكبه نظام كييف الإجرامي....ليس هناك أي شك ، ولم يكن هناك. يتم جمع جميع التقارير والاستنتاجات، رد روسيا على هذه الجريمة لا يمكن إلا أن يكون التدمير المباشر للإرهابيين...".
05:28 GMT 10.10.2022
أوكرانيا تحصل على مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من سلوفاكيا
نقلت إذاعة سلوفاكيا عن وزارة الدفاع السلوفاكية أن الجانب السلوفاكي سلم مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز "زوزونا" إلى أوكرانيا.
05:28 GMT 10.10.2022
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية لوغانسك الشعبية بـصواريخ "هيمارس" الأمريكية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخ "هيمارس" أمريكية على مدينة روبيجني في الجمهورية.
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