تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:30 GMT 10.10.2022
05:53 GMT 10.10.2022
05:52 GMT 10.10.2022
05:51 GMT 10.10.2022
05:30 GMT 10.10.2022
القوات الأوكرانية تستهدف بلدات جمهورية دونيتسك بـ9 قذائف من عيار 155 ملم
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت في أقل من ثلاث ساعات 9 قذائف من عيار 155 ملم على بلدات جمهورية دونيتسك الشعبية.
05:29 GMT 10.10.2022
ميدفيديف: تفجير جسر القرم عمل إرهابي يقف وراءه نظام كييف الإجرامي
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، تفجير جسر القرم بالعمل الإرهابي، يقف وراءه نظام كييف الإجرامي.
وقال ميدفيديف: "دولة أوكرانيا الفاشلة تقف وراء هذا العمل. هذا عمل إرهابي وتخريبي ارتكبه نظام كييف الإجرامي....ليس هناك أي شك ، ولم يكن هناك. يتم جمع جميع التقارير والاستنتاجات، رد روسيا على هذه الجريمة لا يمكن إلا أن يكون التدمير المباشر للإرهابيين...".
وقال ميدفيديف: "دولة أوكرانيا الفاشلة تقف وراء هذا العمل. هذا عمل إرهابي وتخريبي ارتكبه نظام كييف الإجرامي....ليس هناك أي شك ، ولم يكن هناك. يتم جمع جميع التقارير والاستنتاجات، رد روسيا على هذه الجريمة لا يمكن إلا أن يكون التدمير المباشر للإرهابيين...".
05:28 GMT 10.10.2022
نقلت إذاعة سلوفاكيا عن وزارة الدفاع السلوفاكية أن الجانب السلوفاكي سلم مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز "زوزونا" إلى أوكرانيا.
05:28 GMT 10.10.2022
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخ "هيمارس" أمريكية على مدينة روبيجني في الجمهورية.