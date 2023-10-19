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تركيا تنفي عزمها التدخل عسكريا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
https://sputnikarabic.ae/20231019/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1082182799.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
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روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
قرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:53 GMT 19.10.2023
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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