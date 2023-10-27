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إسرائيل تعلن الجهة التي أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة تجاه مصر
Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1082505172.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T13:57+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

13:57 GMT 27.10.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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13:57 GMT 27.10.2023

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تغيير الأولويات في ميزانيته من أجل الجمع بين المساعدة لأوكرانيا وتنفيذ مهام أخرى.

12:10 GMT 27.10.2023

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية، كبدت القوات الأوكرانية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان، خسائر بلغت قرابة 1700 عسكري.

12:01 GMT 27.10.2023
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استسلام 54 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع واحد
12:01 GMT
12:01 GMT 27.10.2023
المقاتلة ميغ-29 متعددة المهام ضمن فرقة الاستعراض الجوي ستريجي، خلال العرض الجوي في سان بطرسبورغ بمناسبة الذكرى الـ 105 لتأسيس القوات الجوية الفضائية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر "أسطولا ضخما" من المقاتلات الأوكرانية خلال شهر أكتوبر
11:50 GMT
12:01 GMT 27.10.2023
راجمة القذائف النارية بوراتينو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط التماس في جنوبي دونيتسك
11:53 GMT
11:38 GMT 27.10.2023
تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على تقديم الرعاية الطبية في مدرسة أخمات للاستطلاع الجوي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية نفذت 19 ضربة دمرت أهدافا استراتيجية خلال أسبوع
11:36 GMT
11:14 GMT 27.10.2023
الدفاع الروسية: بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 2055 جنديا خلال أسبوع
10:19 GMT 27.10.2023
مشاهد للحظة تدمير نظام إس 300 أوكراني بقذيفة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية تباغت روبوت "غنوم" أوكراني يزرع الألغام وتدمره... فيديو
09:39 GMT
10:19 GMT 27.10.2023
دبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 4 دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" في مقاطعة زابوروجيه
09:44 GMT
10:19 GMT 27.10.2023
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال ألماني يكشف عن "وضع رهيب" تواجهه أوكرانيا
09:48 GMT
09:07 GMT 27.10.2023
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط أنشطة 3 مجموعات استخباراتية أوكرانية... فيديو
08:18 GMT
09:07 GMT 27.10.2023
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المجر: الاتحاد الأوروبي لا يجرؤ على الاعتراف بهزيمة أوكرانيا
08:37 GMT
08:07 GMT 27.10.2023
المدفعية البريطانية الملكية تطلق 41 قذيفة مدفعية إحياء لذكرى وفاة الأمير فيليب، 10 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"
07:20 GMT
08:07 GMT 27.10.2023
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط استخبارات يكشف عن حقيقة مخيفة لأوكرانيا رصدها في الخطابات الأمريكية
07:47 GMT
05:16 GMT 27.10.2023
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك وتقضي على 225 عسكريا
02:21 GMT
05:15 GMT 27.10.2023
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دول الاتحاد الأوروبي تفشل في الاتفاق على زيادة ميزانية مساعدات أوكرانيا
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Во время израильского удара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الفرقة 36 الإسرائيلية تنسحب من غزة بعد تنفيذ توغل بري.. صور وفيديو06:05 GMT
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