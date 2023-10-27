تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
13:57 GMT 27.10.2023
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تغيير الأولويات في ميزانيته من أجل الجمع بين المساعدة لأوكرانيا وتنفيذ مهام أخرى.
12:10 GMT 27.10.2023
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية، كبدت القوات الأوكرانية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان، خسائر بلغت قرابة 1700 عسكري.
12:01 GMT 27.10.2023
12:01 GMT 27.10.2023
12:01 GMT 27.10.2023
11:38 GMT 27.10.2023
11:14 GMT 27.10.2023
الدفاع الروسية: بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 2055 جنديا خلال أسبوع
10:19 GMT 27.10.2023
10:19 GMT 27.10.2023
10:19 GMT 27.10.2023
09:07 GMT 27.10.2023
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