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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1079691174.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T06:58+0000
2023-08-02T06:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:58 GMT 02.08.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:59 GMT 02.08.2023
حرق خيام النشطاء المناهضين للميدان في كوليكوفو بولي بالقرب من مجلس النقابات العمالية في أوديسا. 2 مايو 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اندلاع حرائق عدة في مناطق صناعية وموانئ مقاطعة أوديسا الأوكرانية
04:06 GMT
06:59 GMT 02.08.2023
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سماع دوي انفجارات في كييف وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي
00:16 GMT
06:59 GMT 02.08.2023
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مقاطعات أوكرانية
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Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:22 GMT
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