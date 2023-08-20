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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230820/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1080250274.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

07:09 GMT 20.08.2023 (تم التحديث: 07:10 GMT 20.08.2023)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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07:10 GMT 20.08.2023
قرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
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إعلام : الغرب يحضر لاتفاقيات سلام لإنهاء الصراع الأوكراني بما لا يتناسب مع كييف وموسكو
05:47 GMT
07:10 GMT 20.08.2023
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
صحيفة تكشف عن خيارات نظام كييف المتبقية... أحلاها مر
05:22 GMT
07:10 GMT 20.08.2023
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بمسيرة لاستهداف مواقع في موسكو
03:22 GMT
07:10 GMT 20.08.2023
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عمدة موسكو: الدفاع الجوي الروسي يعترض مسيرة حاولت التحليق نحو العاصمة
02:00 GMT
07:10 GMT 20.08.2023
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار سابق في "البنتاغون": أغلب الأسلحة المقدمة لكييف قد ينتهي بها الحال في السوق السوداء
01:06 GMT
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:55 GMT
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