تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:25 GMT 28.11.2022
05:25 GMT 28.11.2022
05:25 GMT 28.11.2022
05:25 GMT 28.11.2022
بريطانيا تحتفظ أو تزيد الدعم العسكري لأوكرانيا في 2023
تعتزم بريطانيا في عام 2023 بالاحتفاظ على مستوى الدعم العسكري لأوكرانيا، أو لزيادته.
وبحسب ما ورد في خطاب ريشي سوناك الذي من المفترض أن يوجهه رئيس الوزراء اليوم الإثنين، نقلاً عن صحيفة غارديان: "لا تشكوا في ذلك. سوف ندعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر. سوف نحتفظ أو سنزيد دعمنا العسكري في العام القادم".
وبحسب ما ورد في خطاب ريشي سوناك الذي من المفترض أن يوجهه رئيس الوزراء اليوم الإثنين، نقلاً عن صحيفة غارديان: "لا تشكوا في ذلك. سوف ندعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر. سوف نحتفظ أو سنزيد دعمنا العسكري في العام القادم".
05:25 GMT 28.11.2022
التسوية الأوكرانية لم تناقش خلال اجتماع مديري الاستخبارات الروسية والأمريكية
أعلنت القائمة بأعمال بالنيابة الأميركية، إليزابيث رود، أن قناة الاتصال بين مدير الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنس ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين مخصصة للإدارة المخاطر، وخاصة المخاطر النووية، مشيراً إلى أن مسألة التسوية الأوكرانية لم تناقش خلال الاجتماع الذي جرى في أنقرة.
وقالت رود لوكالة سبوتنيك: "لدى الولايات المتحدة وروسيا قنوات اتصال لإدارة المخاطر، وخاصة المخاطر النووية، وهذه القضية كانت هدف لقاء مدير الاستخبارات الأميركية بيرنس مع نظيره الروسي. لم يجري السيد بيرنس أي مفاوضات ولم يناقش تسوية النزاع في أوكرانيا".
وقالت رود لوكالة سبوتنيك: "لدى الولايات المتحدة وروسيا قنوات اتصال لإدارة المخاطر، وخاصة المخاطر النووية، وهذه القضية كانت هدف لقاء مدير الاستخبارات الأميركية بيرنس مع نظيره الروسي. لم يجري السيد بيرنس أي مفاوضات ولم يناقش تسوية النزاع في أوكرانيا".
05:24 GMT 28.11.2022
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بصواريخ
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم حرب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقتي غورلوفكا وغولموفسكي.
وجاء في بيان الممثلية بهذا الشأن نشره في قناة "تليغرام" الخاصة به أن في الساعة 20:06 و21:35 تعرضت منطقة غورلوفكا للقصف، حيث تم إطلاق إجمالي 11 قذيفة من عيار 152 ميليمتر.
وجاء في بيان الممثلية بهذا الشأن نشره في قناة "تليغرام" الخاصة به أن في الساعة 20:06 و21:35 تعرضت منطقة غورلوفكا للقصف، حيث تم إطلاق إجمالي 11 قذيفة من عيار 152 ميليمتر.