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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221128/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1070611325.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T05:26+0000
2022-11-28T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تدريبات المجندين في ساحة تدريب تشيباركول في منطقة تشيليابنسك، روسيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:26 GMT 28.11.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:25 GMT 28.11.2022
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة 25 جنديا أوكرانيا بتصادم حافلة في لاتفيا
03:32 GMT
05:25 GMT 28.11.2022
الجيش التايواني... جنود تايوانيون بجوار صواريخ هوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
واشنطن قلقة من أن مساعداتها لأوكرانيا قد تؤثر على خططها لتسليح تايوان
04:04 GMT
05:25 GMT 28.11.2022
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
بريطانيا تسلم أوكرانيا صواريخ "بريمستون-2"
04:54 GMT
05:25 GMT 28.11.2022
بريطانيا تحتفظ أو تزيد الدعم العسكري لأوكرانيا في 2023
تعتزم بريطانيا في عام 2023 بالاحتفاظ على مستوى الدعم العسكري لأوكرانيا، أو لزيادته.

وبحسب ما ورد في خطاب ريشي سوناك الذي من المفترض أن يوجهه رئيس الوزراء اليوم الإثنين، نقلاً عن صحيفة غارديان: "لا تشكوا في ذلك. سوف ندعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر. سوف نحتفظ أو سنزيد دعمنا العسكري في العام القادم".
05:25 GMT 28.11.2022
التسوية الأوكرانية لم تناقش خلال اجتماع مديري الاستخبارات الروسية والأمريكية
أعلنت القائمة بأعمال بالنيابة الأميركية، إليزابيث رود، أن قناة الاتصال بين مدير الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنس ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين مخصصة للإدارة المخاطر، وخاصة المخاطر النووية، مشيراً إلى أن مسألة التسوية الأوكرانية لم تناقش خلال الاجتماع الذي جرى في أنقرة.

وقالت رود لوكالة سبوتنيك: "لدى الولايات المتحدة وروسيا قنوات اتصال لإدارة المخاطر، وخاصة المخاطر النووية، وهذه القضية كانت هدف لقاء مدير الاستخبارات الأميركية بيرنس مع نظيره الروسي. لم يجري السيد بيرنس أي مفاوضات ولم يناقش تسوية النزاع في أوكرانيا".
05:24 GMT 28.11.2022
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بصواريخ
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم حرب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقتي غورلوفكا وغولموفسكي.

وجاء في بيان الممثلية بهذا الشأن نشره في قناة "تليغرام" الخاصة به أن في الساعة 20:06 و21:35 تعرضت منطقة غورلوفكا للقصف، حيث تم إطلاق إجمالي 11 قذيفة من عيار 152 ميليمتر.
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