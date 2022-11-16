تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:16 GMT 16.11.2022
06:06 GMT 16.11.2022
05:29 GMT 16.11.2022
05:29 GMT 16.11.2022
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لإسقاط صاروخ روسي وفقا للبيانات الأولية.
05:28 GMT 16.11.2022
ظهرت مدرعات "أمير" الإسرائيلية الصنع المصفحة، في الآونة الأخيرة، لدى القوات المسلحة الأوكرانية. وبمجرد أن تم رصد إحداها على خط الاتصال، ظهر على الفور فيديو على الإنترنت يظهر تدميرها بواسطة طائرة لانسيت كاميكازي (الانتحارية) المسيرة الروسية، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".