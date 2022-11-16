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أردوغان: تشير البيانات إلى أن روسيا لا علاقة لها بحادثة سقوط صاروخ في بولندا
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221116/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1070227371.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T06:13+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры, روسيا
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры, روسيا
أطقم المروحيات الهجومية كا-52 المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:13 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 06:16 GMT 16.11.2022)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:16 GMT 16.11.2022
الوفد الروسي في قمة المناخ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
الإعلان الصادر عن قمة مجموعة العشرين ينص على أن معظم الأعضاء أدانوا بشدة الصراع في أوكرانيا
06:16 GMT
06:06 GMT 16.11.2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
أردوغان: تشير البيانات إلى أن روسيا لا علاقة لها بحادثة سقوط صاروخ في بولندا
05:47 GMT
05:29 GMT 16.11.2022
طائرة مسيرة في السماء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
"حرب المسيرات" في أوكرانيا... فيديو
05:12 GMT
05:29 GMT 16.11.2022
مسؤولون أمريكيون: القوات الأوكرانية أطلقت الصاروخ الذي أصاب بولندا لإسقاط صاروخ روسي
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لإسقاط صاروخ روسي وفقا للبيانات الأولية.
05:28 GMT 16.11.2022
"لانتسيت" الروسية تدمر مدرعة إسرائيلية... فيديو
ظهرت مدرعات "أمير" الإسرائيلية الصنع المصفحة، في الآونة الأخيرة، لدى القوات المسلحة الأوكرانية. وبمجرد أن تم رصد إحداها على خط الاتصال، ظهر على الفور فيديو على الإنترنت يظهر تدميرها بواسطة طائرة لانسيت كاميكازي (الانتحارية) المسيرة الروسية، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
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